I Minnesota Timberwolves continuano a riempire il proprio roster: alla corte di coach Finch si aggiunge anche Austin Rivers, free agent dopo l’avventura dello scorso anno ai Denver Nuggets. Per lui contratto di un anno come rivelano i suoi agenti a ESPN.

Free agent guard Austin Rivers has agreed on a one-year deal with the Minnesota Timberwolves, his agents Dave Spahn and Aaron Mintz of CAA Sports tell ESPN. Rivers played 67 games for Denver a year ago, where new president Tim Connelly signed him in consecutive seasons.

