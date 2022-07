NBA, coach Brown su Keegan Murray: “Impressionato dalla sua etica lavorativa.”

Arrivato con la quarta scelta al Draft del 2022, Keegan Murray si è già preso le luci della ribalta a Sacramento. Il prodotto di Iowa ha sfruttato al meglio l’occasione della Summer League per mettersi in mostra e far vedere a tutti le proprie capacità.

Murray ha mantenuto finora 21.8 punti e 7.2 rimbalzi di media a partita, con il 50% dal campo e il 40% da tre punti. Il neo coach dei Sacramento Kings, Mike Brown, ha parlato così del suo rookie.

Keegan Murray ha già conquistato la stima del suo coach: ecco le parole di Mike Brown.

“Il suo temperamento non sembra quello di un rookie, e la sua etica lavorativa è fuori dal mondo. Lo sviluppo che ha dimostrato nel suo primo anno in Iowa è stato incredibile. Vedo solo cose positive in questo ragazzo, ed ha una famiglia eccezionale, pronto a consigliarlo al meglio. Sono curioso di vedere come andrà avanti nel business NBA.”

Keegan Murray è stato uno dei migliori giocatori della Summer League finora, realizzando un numero di partite da 20 punti pari a quello delle prime sei scelte al Draft combinate. Coach Brown ha dimostrato di apprezzare soprattutto la sua fisicità e, soprattutto, l’attenzione ai dettagli del giocatore.

“Ha un grande ritmo, ottime misure e tutto ciò che vorresti vedere in un cestista. La cosa che mi ha sorpreso di lui, è stato vederlo giocare in una Gara 2 del California Classic. Ha iniziato male quella partita ma non si è mai concentrato sull’inseguire i punti per migliorare il tabellino. Per me significa essere maturi abbastanza da capire che il gioco di squadra viene prima. Si può essere d’impatto in modi diversi in questo gioco, e credo che Keegan ne sia consapevole.”

