Mercato NBA 2022, Jabari Walker firma con i Portland Trail-Blazers

Come riportato dai Portland Trail-Blazers tramite comunicato ufficiale e condiviso dallo stesso giocatore attraverso i propri profili social, Jabari Walker, scelta numero 57 dell’ultimo Draft, ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista con la franchigia dell’Oregon. Sebbene si tratti di un Rookie Standard Contract, le cifre dell’accordo non sono state ancora rese pubbliche dalle parti.

L’esterno, nativo del Kansas e figlio del campione NBA 2002 Samaki Walker, ha trascorso le ultime due stagioni in NCAA giocando per l’Università del Colorado. Al termine del biennio collegiale, il ragazzo ha potuto vantare una media di 11.5 punti (48% dal campo e 40% da tre punti) e 7.2 rimbalzi a partita.

Walker ha impressionato definitivamente lo staff tecnico di Portland proprio in occasione della Summer League 2022, torneo in cui, pur essendo stato impiegato per soli 20 minuti a partita, il diciannovenne si è distinto per atletismo, mobilità e grande adattabilità difensiva. A livello statistico, nel suddetto torneo il ragazzo ha messo a referto 13 punti (frutto di un impressionante 68% dal campo), 8.3 rimbalzi e 1 assist di media a partita.

