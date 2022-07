Mercato NBA, le franchigie interessate a Deandre Ayton

Le tensioni tra Phoenix Suns e Deandre Ayton sono note da molto tempo e sono sostanzialmente di carattere economico. Il centro vorrebbe un rinnovo contrattuale al massimo salariale, che la franchigia dell’Arizona è restia a offrirgli. Dunque, da mesi il classe ’98 è in procinto di partire e le squadre interessate non mancano assolutamente.

Le corteggiatrici di Ayton

Come riportato da Bleacher Report, sono molte le squadre che potrebbero potenzialmente perseguire Deandre Ayton. Ma sono soltanto due quelle che possono offrire al giocatore il contratto che desidera, cioè un max contract: Indiana Pacers e San Antonio Spurs. Resta però da capire la volontà della prima scelta al Draft 2018, che più probabilmente potrebbe essere quella di una sign-and-trade con una squadra da Playoff.

Un altro team molto interessato ad Ayton è quello canadese dei Toronto Raptors. Una realtà che potrebbe incontrare le preferenze del quasi ventiquattrenne. Chiaramente però il prezzo del centro resta molto alto e, al momento, i Raptors non sarebbero troppo interessati a sacrificare troppi giocatori. Sicuramente, il Rookie of the Year Scottie Barnes non rientra tra questi.

In ogni caso, il capitolo in Arizona sembra esser giunto al termine. In quattro stagioni con i Suns, Deandre Ayton ha disputato 236 partite con una media complessiva di 16.3 punti, 10.5 rimbalzi e 1.6 assist.

