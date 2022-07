Mercato NBA, Jazz e Knicks discutono di Donovan Mitchell

Si parlava di una possibile apertura tra Utah Jazz e New York Knicks per Donovan Mitchell e questa possibilità sembra ora realtà. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, le due società avrebbero aperto una vera e propria conversazione. Naturalmente, siamo solo all’inizio e ogni scenario, dalla permanenza all’addio, resta aperto.

Le premesse dell’affare

Gli Utah Jazz potrebbero lasciar andare anche Donovan Mitchell, dopo Rudy Gobert approdato ai Timberwolves, in modo tale da avviare una ricostruzione da zero. La franchigia sta valutando tutte le possibilità, ma al momento i New York Knicks sembrano essere la candidata più forte.

La squadra della Grande Mela ha otto scelte al primo round nei prossimi Draft da poter inserire in un eventuale scambio, oltre a giocatori come Quentin Grimes, Immanuel Quickley e Obi Toppin. Dal canto suo, invece, il classe ’96 sarebbe sicuramente felice di tornare a New York dato che è cresciuto in quella zona.

Durante le sue cinque stagioni in NBA, Donovan Mitchell ha avuto una media di 23.9 punti che lo ha consacrato come uno dei realizzatori più apprezzati in assoluto. Lo scorso campionato, il numero 45 dei Jazz ha disputato 67 partite con una media di 25.9 punti, 4.2 rimbalzi e 5.3 assist.

