Mercato NBA, John Konchar prolunga il proprio contratto con i Grizzlies

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, giornalista di punta della redazione di ESPN, John Konchar, guardia di proprietà dei Memphis Grizzlies, firmerà un prolungamento contrattuale di natura triennale dal valore totale di $19 milioni garantiti con la franchigia del Tenesse.

