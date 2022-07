Mercato NBA, rinnovi in vista per McCollum e Nance Jr.?

I New Orleans Pelicans sono al lavoro per confermare due giocatori che hanno aiutato, nella seconda metà di stagione, a innalzare il livello della squadra e a portarla a livello Playoff. CJ McCollum e Larry Nance Jr. potrebbero firmare presto un’estensione contrattuale.

Arrivati entrambi dai Blazers a Febbraio, McCollum e Larry Nance Jr. hanno avuto un impatto decisamente significativo. Il primo, in 26 partite, ha avuto una media di 24.3 punti e 5.8 assist affermandosi come titolare inamovibile. Il secondo, invece, si è imposto maggiormente nelle rotazioni della franchigia.

I loro sforzi e il loro apporto potrebbero essere premiati con un rinnovo di contratto. La conferma arriva dall’insider di ESPN Brian Windhorst:

“Sembra che Cj McCollum stia avendo delle conversazioni per un rinnovo contrattuale con i New Orleans Pelicans. Non sono sicuro su quando possa realmente firmarlo. So che ha firmato l’ultima estensione nel 2019.”