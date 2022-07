NBA, Devin Booker sarà l’uomo copertina di NBA 2K23

Devin Booker sarà l’uomo copertina della standard edition di NBA 2K23, l’ultimo capitolo del celebre videogioco cestistico annuale preordinabile proprio da oggi, 7 luglio 2022, ed in uscita il 9 settembre 2022.

L’annuncio social, pubblicato contemporaneamente dallo stesso Booker e dai canali di 2K nelle scorse ore, ha confermato in pieno le previsioni degli appassionati, convinti di trovare in copertina un’altra giovane superstar dopo NBA 2K22 e la scelta di Luka Doncic. La guardia di Phoenix si aggiunge quindi a Michael Jordan (MJ sarà sulla copertina della Michael Jordan Edition e della Special Edition del gioco) ed alle giocatrici WNBA Diana Taurasi e Sue Bird ( WNBA Edition) in quello che è il novero aggiornato dei testimonial delle diverse edizioni del franchise.

Il prodotto di Kentucky, capace di mantenere una media di 26.8 punti, 5 rimbalzi e 4.8 assist a partita nel corso della stagione 2022-2023, ha recentemente firmato con i Phoenix Suns un faraonico rinnovo contrattuale, la cui validità entrerà però in vigore solamente a partire dal 2024-2025. Booker percepirà infatti un totale di $224 milioni nell’intervallo compreso tra il 2024 ed il 2028.

