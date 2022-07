Mercato NBA, Miami monitora la situazione Donovan Mitchell

Nonostante la trade che ha portato a Minneapolis Rudy Gobert manifesti apertamente il desiderio degli Utah Jazz di trattenere Donovan Mitchell, nulla vieta ad altre franchigie NBA di chiedere informazioni alla franchigia di Salt Lake City circa il prodotto di Louisville.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Chris Haynes, giornalista in forza alla redazione di Yahoo Sports, sebbene Utah non abbia alcuna intenzione al momento di procedere al completo smantellamento del roster ed alla sua conseguente ricostruzione, i Miami Heat avrebbero comunque intavolato una discussione approfondita con il front office dei Jazz, desiderosi di sondare l’effettiva realizzabilità di una trattativa di scambio che potrebbe portare Donovan Mitchell in Florida.

I Jazz, mostratisi sino a questo momento inamovibili sulla questione, hanno prontamente rigettato ogni richiesta dei Miami Heat, senza riuscire tuttavia a dissuadere completamente Pat Riley, sempre pronto a giocare carte decisive e insospettabili per esaudire i propri sogni di mercato.

Miami non azzarderà alcuna mossa di mercato prima di conoscere con certezza il futuro dell’obiettivo numero uno dell’estate: Kevin Durant. Soltanto qualora KD dovesse decidere di approdare altrove, gli Heat tornerebbero sul mercato con vigore per portare alla corte di Spoelstra almeno un All-Star.

