Shaquille O’Neal si propone alla NBA per l’acquisto degli Orlando Magic

A trent’anni dalla prima scelta assoluta spesa su Shaquille O’Neal al Draft 1992, gli Orlando Magic sono tornati a inaugurare le pick delle 30 squadre NBA chiamando Paolo Banchero. Quale momento migliore per una proposta in pieno stile Shaq?

Nel corso del suo podcast, la leggenda NBA ha strizzato l’occhio all’attuale proprietà ipotizzando un accordo per rilevarne le quote:

“Ascoltate, gestiamo ancora quella franchigia [i Magic ndr]. Se la famiglia DeVos vuole vendere a noi, siamo pronti gia adesso. Questo messaggio è per loro: se avete intenzione di vendere gli Orlando Magic, lasciateli a qualcuno che li porterà al livello successivo, cioè noi. D[ennis] Scott, che poi può scegliere gli altri nomi. Persone intelligenti assieme a gente assennata e figure che sono state già [ai Magic] in passato. Non si può sbagliare.”