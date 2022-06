Hornets, Steve Clifford torna sulla panchina NBA di Charlotte

Da suggestione a realtà. Steve Clifford è ufficialmente il nuovo allenatore degli Charlotte Hornets, incarico che tornerà a ricoprire a quattro anni di distanza.

Il bentornato di Mitch Kupchak al tecnico:

“ Siamo contenti di riaccogliere Steve nella nostra franchigia. Crediamo che la sua esperienza precedente e la sua filosofia lo rendano la miglior opzione per la squadra. Steve ha un comprovato successo nel migliorare le difese e guarda al dettaglio. Sa massimizzare il talento dei giocatori e lavora con loro per sviluppare e ampliare il loro skill set. Steve si impegna a giocare allo stesso ritmo che i nostri tifosi sono stati abituati a vedere in questi ultimi anni. Siamo fiduciosi e pensiamo che aiuterà i nostri giovani a crescere per far fare alla squadra un ulteriore passo avanti.”