Jaden Ivey non è entusiasta del suo avatar nel videogioco NBA 2k

I rookie di ogni Draft class NBA entrano più o meno in punta di piedi nella lega. Il passaggio tra i professionisti necessita di un investimento sulla propria immagine, a tutti i livelli, dentro e fuori dal campo.

Jaden Ivey, come altri prima di lui, ha pensato bene di mettere i puntini sulle i prendendosela bonariamente con NBA 2k per la resa grafica del suo avatar all’interno del celebre videogioco.

Also can’t express how big of a blessing it is to be in 2k, but who is this?🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5L11hqgEYH

— Jaden Ivey (@IveyJaden) June 25, 2022