NBA, Mathurin appena scelto al Draft: “LeBron James? Dimostri di essere più forte di me”

Non capita tutti i giorni di essere selezionato al Draft NBA e cominciare a mettere scompiglio tra i big della lega sfidandoli apertamente con dichiarazioni pubbliche. Ecco, tutto questo è esattamente quello che ha fatto Bennedict Mathurin, scelta numero 6 da parte degli Indiana Pacers. Il giocatore, dopo essere stato selezionato, ha partecipato alla prima conferenza stampa di benvenuto ad Indianapolis, mostrando una certa sicurezza nei propri mezzi.

Mathurin è partito sottolineando chi sono i giocatori più simili a lui a livello di tecnica e comportamento in campo:

“Io come Brown e Jimmy Butler perché combinano una gran potenza di fuoco offensiva a una cattiveria difensiva notevole. Come tiratore però credo di essere meglio di Butler”.

Quindi, ecco la frase incriminata sul nativo di Akron, il quale verosimilmente segnerà la data del primo incontro con Indiana per mettere in chiaro un paio di cose:

“Non vedo l’ora di affrontare i Lakers per giocare contro LeBron James. Tutti dicono sia il migliore, per cui voglio davvero vedere quanto è forte. Io non credo ci sia nessuno più forte di me, per cui penso che anche lui debba dimostrarmi di esserlo.”