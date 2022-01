NBA, Shaquille O’Neal vende la sua quota di proprietà dei Sacramento Kings

Shaquille O’neal non è più un proprietario di minoranza dei Sacramento Kings. Ad annunciarlo è stato Diesel stesso sul suo account Twitter.

Shaq aveva acquistato una quota della franchigia californiana nel 2013, dando vita alla celebre Shaqramento. Ora però, a seguito di una prossima collaborazione con un’agenzia di scommesse online per la quale farà da testimone, l’All-of-Famer deve uscire dalla proprietà.

“A seguito di una mia nuova scelta di business, mi è stato richiesto da parte dell’NBA di vendere le mie quote di interesse dei Sacramento Kings. Ne approfitto per ringraziare i tifosi, la città di Sacramento, Vivek Ranadive e l’intera organizzazione per la grande collaborazione. E’ stato un piacere aver fatto parte di una franchigia così lungimirante e ben organizzata e spero un giorno di poter tornare”

Come annunciato dallo stesso Shaq, per l’ex centro ora si prospetta una collaborazione con WynnBet per farne il nuovo volto dell’agenzia.

