Sam Presti valuta il Draft NBA 2022 degli Oklahoma City Thunder

Sam Presti, GM degli Oklahoma City Thunder, non accumula certo scelte al Draft per semplice diletto. Da dirigente navigato qual è, anzi, mette a frutto intuizioni nel momento propizio. L’augurio è che anche l’edizione 2022 possa riservare nel contesto squadra sorprese in positivo guardando al medio-lungo periodo.

Sam Presti programma il futuro NBA Thunder

Il bilancio in apertura del dirigente di Oklahoma City:

“Volevo iniziare ricordando quando, con l’approssimarsi della Lottery, menzionai tre fasi nell’acquisizione di un giocatore:

1. Capire a che punto sceglierai

2. Scegliere effettivamente il giocatore

3. Sviluppare i giocatori che hai scelto Ovviamente il terzo passaggio è quello che richiede più tempo ed è un percorso che inizieremo già domani. Se pensate ai progressi fatti da Josh Giddey e gli altri dall’inizio alla fine dello scorso anno il processo è il medesimo. […] Credo questa sia la prima occasione in cui potremo dire di avere un po’ di continuità. […] Riguardo allo sviluppo dei giocatori voglio sottolineare la differenza sostanziale tra lo scegliere i giocatori e il processo di assemblaggio di una squadra. Tutte le cose che fanno funzionare una squadra non accadono nella notte del Draft o in una serie di questi. Guardiamo più che altro allo sviluppo del collettivo.”

