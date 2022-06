Paolo Banchero prima scelta assoluta Draft NBA 2022

Dal responso della Lottery del 17 maggio scorso è passato un mese abbondante ricco di indiscrezioni e rumors riguardanti le future, possibili prime scelte sul podio del Draft NBA 2022. Gli Orlando Magic hanno dimostrato di puntare forte su Paolo Banchero, che ha scalato le gerarchie in una corsa davvero serrata. È lui il primo chiamato sul palco del Barclays Center da Adam Silver, commissioner della lega. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, Banchero non aveva avuto incontri o provìni ufficiali con la squadra.

Paolo Banchero 1ª scelta assoluta Draft NBA 2022: le sue parole

In vista della stagione da rookie NBA il giocatore in uscita da Duke dovrà affrontare con ogni probabilità un immediato quanto insidioso parallelo mediatico con il connazionale Bargnani, a sua volta prima scelta assoluta al Draft NBA 2006. Le dichiarazioni a caldo di Paolo Banchero dopo la prima chiamata ai microfoni di ESPN,

“Ho sempre sognato di diventare un giocatore NBA, non riesco a parlare ora, non me l’aspettavo. Coach K mi ha aiutato moltissimo, lontano da casa. È il migliore.”

