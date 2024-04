Playoff NBA, Miami sbanca Boston e agguanta il pareggio nella serie

Vittoria fondamentale nella notte dei Miami Heat sul campo dei Boston Celtics per guadagnare il pareggio nella serie di primo turno. A differenza di quanto mostrato in gara 1, gli Heat partono forte e se la giocano sin da subito. Restano a contatto con i Celtics senza mai farli fuggire e conquistano il distacco decisivo nel terzo quarto grazie ad un parziale di 27-18.

Partita storica per i ragazzi di coach Erik Spoelstra che stabiliscono un nuovo record di franchigia per triple segnate in una partita di Playoff con 23 canestri dalla lunga distanza, che hanno concesso agli Heat la vittoria a domicilio per 111-101. A trascinare Miami, ancora priva dell’infortunato Jimmy Butler, ci pensa Tyler Herro che segna 24 punti con 7/13 al tiro (di cui 6/11 da tre) aggiungendo anche 5 rimbalzi e soprattutto 14 assist (career-high). Queste le sue parole nel post-partita:

“Abbiamo fatto tutti le giocate giuste. Tutti. Abbiamo perso malamente Gara 1 e ci siamo presentati qui pronti a rispondere. Questo è ciò che chiediamo a questo gruppo. Essere ai Playoff è una grande opportunità per tutti, siamo pronti a competere”.

Lo seguono alla perfezione Bam Adebayo con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi e Caleb Martin autore anch’esso di 21 punti con un quasi perfetto 5/6 dalla lunga distanza. Proprio quest’ultimo, davanti ai media, ha parlato della differenza di mentalità degli Heat tra gara 1 e la partita di ieri notte:

“Abbiamo capito quante opportunità sprecate abbiamo avuto esitando a segnare da tre in gara 1 e abbiamo avuto la mentalità di lasciar perdere. Avevamo fame. L’unico modo per battere una squadra così è entrare in partita e provare a giocare allo stesso livello”.

I Celtics si affidano ai loro due uomini chiave, ma nemmeno un Jaylen Brown da 33 punti e 8 rimbalzi con 13/23 al tiro e un Jayson Tatum da 28 e 8 rimbalzi riescono ad evitare a coach Mazzulla la diciannovesima sconfitta stagionale tra regular season e Playoff.

