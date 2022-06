Sixers, riassetto proprietà per squadra NBA: socio di minoranza cede 10% quote

Il CEO di Fanatics, Michael Rubin, cederà la propria quota di minoranza (pari al 10%) della Harris Blitzer Sports Entertainment, company che detiene il controllo dei Philadelphia 76ers in NBA e dei New Jersey Devils in NHL. Mossa necessaria visto l’allargamento del business di Fanatics, già in partnership con NBA e prossima a lanciarsi nel ramo scommessa con una divisione dedicata. La notizia è riportata da The Athletic e ESPN.

Sixers, cosa cambia per la squadra NBA di Philadelphia

Josh Harris ha commentato così la notizia, tutt’altro che inattesa:

“Considerato l’enorme successo di Michael, che ha portato la piattaforma Fanatics a una crescita globale nei principali ambiti sportivi, la sua decisione non è una sorpresa. Lo ringrazio per gli anni di collaborazione. La sua passione, l’approccio imprenditoriale e il costante impegno nel fare le cose giuste hanno lasciato un segno indelebile nell’organizzazione Sixers.”

Premiato Executive of the Year 2022 dallo Sports Business Journal nel maggio di quest’anno, Rubin ha un patrimonio netto stimato in 8 miliardi di dollari.

