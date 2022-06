Mercato NBA: Harden verso player option e rinnovo con i Sixers

La storia tra James Harden e i Sixers sembra destinata a continuare. Come rivelato da Adrian Wojnarowski, l’intenzione del Barba sarebbe quella di continuare a vestire la casacca dei Philadelphia 76ers, che lo hanno acquisito lo scorso inverno proprio durante la trade deadline.

James Harden, secondo Woj, dovrebbe quindi esercitare la player option del suo contratto a 47.1$ milioni per la prossima stagione, quella 2022-2023. L’esercizio della player option dovrebbe però essere solamente il primo passo verso un rinnovo più consistente in termini di tempistiche con i Sixers. Questo il parere dell’analista di ESPN:

“James Harden probabilmente sceglierà di esercitare la sua opzione da 47 milioni per poi estendere il contratto, probabilmente di un altro paio d’anni, per una cifra significativa. Indicativamente sarà una cifra leggermente inferiore a quella di un max contract, ma comunque uno sforzo notevole da parte di Philly per trattenerlo in città”