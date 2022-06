NBA, Kevon Looney: “Vorrei rimanere agli Warriors, ma non si sa mai”

Kevon Looney ha messo da poco al dito il terzo anello da campione NBA. Ma è tempo di pensare al futuro. Il numero 5 dei californiani diventerà free agent e potrebbe finire in un’altra squadra, al pari di Otto Porter Jr. e Gary Payton II. Lui vorrebbe rimanere, ma il mercato è un fattore imprevedibile.

L’uomo che ha ricevuto ironicamente i cori di MVP al suo career high di 21 punti contro i Dallas Mavericks potrebbe dire addio agli Warriors. L’ingresso nella free agency ha attirato l’attenzione di alcune franchigie, soprattutto degli Charlotte Hornets e dei Sacramento Kings. Ma tra i suoi desideri non vi è che rimanere nella baia di San Francisco:

“Ho sempre voluto tornare qui. Sono stato qui per tutta la mia carriera. Ma è anche un business. Non si sa mai cosa potrebbe accadere. Sto aspettando di sentire il mio agente per capire cosa sta succedendo intorno alla lega, intorno a me. Ma mi piacerebbe tornare e difendere quello che abbiamo appena vinto. Ma non si sa mai in questa lega.”