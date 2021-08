La NBA dice addio a Panini: accordo in esclusiva con Fanatics

Fanatics, il colosso nella vendita di prodotti sportivi in ​​licenza, ha raggiunto un accordo con NBA e NBPA per sostituire – dal 2026 – Panini per la licenza esclusiva riguardo la produzione di carte/adesivi collezionabili. Punto importante di questo nuovo accordo, riguarda specialmente i profitti: saranno divisi equamente tra NBA e giocatori. Panini era partner ufficiale della Lega dal 2009.

Con questa nuova mossa Fanatics si propone di diventare un player di prim’ordine per quanto riguarda il mondo sportivo americano: non solo abbigliamento, ma anche carte collezionabili e – secondo le ultime voci – la possibilità di aprirsi anche al mondo del betting.

Licensed sports giant Fanatics has reached a deal with the NBA and NBPA to replace Panini in 2026 for exclusive license to produce basketball cards – giving equity to players and league in the new trading cards venture.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2021