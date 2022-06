Draft NBA 2022: dove vederlo in diretta tv e streaming, orario, repliche

Il Draft NBA 2022 è molto più di un semplice rito di passaggio tra la stagione appena conclusa e quella ventura. La possibilità di seguire l’ingresso nella lega dei prospetti più promettenti stuzzica la fantasia di tifosi e addetti ai lavori, si immaginano scenari, cambiamenti, possibili effetti a cascata per ciascuna scelta sul futuro delle squadre a medio o lungo termine. Quest’anno, poi, sono diversi i nomi azzurri protagonisti: Paolo Banchero potrebbe di entrare in top 3, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo hanno ben impressionato nelle settimane precedenti e puntano a strappare una chiamata nel tabellone. Ecco dunque dove vedere il Draft NBA 2022.

Dove vedere il Draft NBA 2022 in tv e streaming

Diretta Sky Sport NBA (Canale 209)

Sarà possibile seguire il Draft NBA in diretta su Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti tv dell’evento per l’Italia. Appuntamento nella notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno, a partire dalle 2.00. Canale tematico di riferimento Sky Sport NBA, il numero 209 della piattaforma. Commento in diretta in lingua originale.

Diretta streaming Now TV

Per scoprire i nomi Draft NBA chiamati sul palco del Barclays Center dal commissioner Adam Silver (1º giro, scelte 1-30) e dal suo vice Mark Tatum (2º round, scelte 31-60), valida anche l’opzione diretta streaming su Now TV. Cogliamo l’occasione per ricordare che Milwaukee Bucks e Miami Heat, sanzionate per tampering, hanno perso i diritti di scelta rispettivamente per la numero 54 e la numero 55.

Draft NBA 2022: le repliche su Sky Sport, con commento in italiano

Nella giornata di venerdì 24 giugno il Draft NBA 2022 sarà disponibile in replica, con commento in italiano. Ai microfoni Dario Vismara e Stefano Salerno. Canale di riferimento sempre Sky Sport NBA (209). Primi passaggi alle ore 17:00 e alle 21:00.