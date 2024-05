Playoff NBA, Jalen Brunson firma 40 punti da quattro gare consecutive: raggiunto tris d’assi nella storia NBA

L’assenza di Julius Randle nella fase calda della stagione ha caricato di ulteriori responsabilità Jalen Brunson. Il play ex Vilanova Wildcats sta trascinando New York nel corso di questa campagna Playoff NBA che – anche al secondo turno – è partita con il piede giusto. L’1-0 parziale tra Knicks e Pacers porta indelebile la sua firma. Contando il round inaugurale e il primo episodio delle Eastern Conference Semifinals, Brunson manda a refertoalmeno 40 punti da quattro gare consecutive, come Bernard King (1984) e Michael Jordan (1993). Nella storia NBA solo Jerry West ha fatto meglio, arrivando a quota 6 nel 1965.

