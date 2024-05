NBA, Lillard dopo l’eliminazione Bucks: “Delusione grande. Con Antetokounmpo siamo tutt’altra squadra”

I Milwaukee Bucks sono stati davvero sfortunati in questi Playoff NBA 2024. La compagine allenata da coach Doc Rivers ha dovuto dire addio ad ogni ambizione di titolo dopo essere stata eliminata dagli Indiana Pacers per 4-2 nel primo turno. La verità è che l’infortunio al polpaccio accusato da Giannis Antetokounmpo verso fine stagione regolare ha minato il percorso di Milwaukee, costretta a poggiarsi totalmente su Damian Lillard e Khris Middleton, peraltro entrambi con acciacchi fisici. L’ex play di Portland ha dovuto addirittura saltare Gara-5 per infortunio, prima di provare a trascinare i suoi in Gara-6 persa per 102-98 nonostante 28 punti messi a referto. Nella conferenza stampa di chiusura della stagione, Lillard ha parlato in questa maniera di quanto successo negli ultimi quindici giorni:

“Credo che non mi sarei sentito a posto per tutta l’estate se non avessi provato a fare di tutto per aiutare la squadra. Antetokounmpo? È frustrante non poterlo avere in campo a questo punto della stagione, perché sappiamo che con lui sul parquet siamo tutta un’altra squadra.”

Quindi sono arrivate anche le parole di Doc Rivers il quale sembra essersi già proiettato al prossimo training camp di settembre:

“È strano, perché di solito quando si finisce una stagione si sente il bisogno di prendersi una pausa, mentre io già non vedo l’ora di andare al training camp e provare a mettere insieme ciò che ci serve per risollevarci. “

