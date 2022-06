NBA, Steve Kerr: “Saremo ancora più forti nel 2023”

Intervenuto nel corso di “Damon & Ratto“, programma di 95.7 The Game, Steve Kerr ha colto l’occasione per commentare la vittoria del suo quarto anello da allenatore, lasciando intendere senza troppe reticenze che Golden State sarà la favorita al titolo anche nel 2023.

Di seguito, le parole di Kerr:

“Klay Thompson ha dichiarato che vorrebbe avermi come allenatore sino al termine della sua carriera? Nulla è più gratificante di un’investitura del genere. Io stesso non ho alcuna intenzione di allenare un’altra franchigia, specie perché ciò che abbiamo costruito insieme nella Bay Area è irriproducibile altrove. Allenare Team USA sarà sicuramente una sfida stimolante, ma Golden State non potrà mai occupare il secondo posto nella mia scala delle precedenze”.

Continua Kerr:

“Ho ancora diversi anni di contratto e mi sento perennemente in debito nei confronti della comunità Warriors. Nel 2023 saremo ancora più forti, perché adagiarsi e lustrare gli anelli vinti in passato non porta certamente a meritarsene altri. Non tutti hanno la fortuna di alzarsi al mattino animati dal brivido di poter andare a fare ciò che più si ama; io sono un privilegiato in questo senso e non ho alcuna intenzione di rinunciare a questo tipo di sensazioni”.