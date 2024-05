NBA Playoff, Mike Malone e i Nuggets a un bivio: “Autocommiserazione o dare tutto per far meglio in Gara 3”

Che sarebbe stato un accoppiamento ostico l’avevano dato a intendere la stagione regolare, il turno Playoff precedente e le dichiarazioni della vigilia. Prima del trasferimento a Minneapolis il parziale di 0-2 nella serie pone i Nuggets campioni NBA in carica con le spalle al muro.

Le dichiarazioni di coach Mike Malone dopo il secondo match casalingo alla Ball Arena di Denver, Colorado:

”Lo spogliatoio è molto molto tranquillo, lo si può interpretare in molti modi diversi. Io lo leggo come ‘i nostri ragazzi sono delusi dalla loro prestazione’, tutti, da me fino al 18º del roster. Siamo stati battuti quanto a coaching e gioco espresso. [Ci sono due strade]: puoi autocommiserarti o provare a dare tutto per far meglio in Gara 3. Questa è la mia priorità. […] Nessuno ha detto che sarebbe stato facile e adesso lo capiamo.”