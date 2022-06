Kenny Atkinson nuovo allenatore NBA Charlotte Hornets: convinto Michael Jordan

English: Brooklyn Nets head coach Kenny Atkinson during the first quarter of the NBA Preseason game between the Brooklyn Nets and the New York Knicks at the Barclays Center on October 3, 2018. Date 3 October 2018, 20:00:23, Source Own work, Author Tdorante10

Michael Jordan ha scelto Kenny Atkinson per il ruolo di capo allenatore degli Charlotte Hornets. L'attuale assistente di Steve Kerr a Golden State lascia San Francisco per un incarico da head coach come già successo a Mike Brown, dal prossimo anno ai Kings. Kenny Atkinson, che aveva incontrato Jordan e rappresentanti Hornets nella giornata di mercoledì, firmerà un quadriennale, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN. È stato preferito a Mike D'Antoni e Terry Stotts, gli altri candidati per la panchina del North Carolina. Il 55enne di Huntington torna head coach NBA oltre due anni dopo la fine della sua esperienza ai Nets, con i quali aveva centrato i Playoff nel 2018-2019. Già assistente ai Los Angeles Clippers lo scorso anno, subentra a James Borrego, licenziato da Charlotte nel mese di aprile. Non solo Kenny Atkinson-Hornets: tutti gli allenatori NBA 2022-23, ad oggi SQUADRA NBA ALLENATORE Atlanta Hawks Nate McMillan Boston Celtics Ime Udoka Brooklyn Nets Steve Nash Charlotte Hornets Mike D'Antoni (attesa ufficialità) Chicago Bulls Billy Donovan Cleveland Cavaliers JB Bickerstaff Dallas Mavericks Jason Kidd Denver Nuggets Mike Malone Detroit Pistons Dwane Casey Houston Rockets Stephen Silas Indiana Pacers Rick Carlisle Los Angeles Clippers Tyronn Lue Los Angeles Lakers Darvin Ham Memphis Grizzlies Taylor Jenkins Miami Heat Erik Spoelstra Milwaukee Bucks Mike Budenholzer Minnesota Timberwolves Chris Finch New Orleans Pelicans Willie Green New York Knicks Tom Thibodeau Orlando Magic Jamahl Mosley Philadelphia 76ers Doc Rivers Phoenix Suns Monty Williams Portland Trail Blazers Chauncey Billups Sacramento Kings Mike Brown San Antonio Spurs Gregg Popovich Toronto Raptors Nick Nurse Utah Jazz Da definire Washington Wizards Wes Unseld Jr.