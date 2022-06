NBA, Tatum racconta di come è stato ispirato da Kobe Bryant e LeBron James

Dopo un inizio di stagione più complicato del previsto, i Boston Celtics hanno risposto a tutti i critici raggiungendo le finali NBA nella loro prima stagione con il loro nuovo allenatore, Ime Udoka. Uno dei motivi principali di questa metamorfosi è anche la buona evoluzione da parte di Jayson Tatum. Inserito nell’All-NBA First Team per la prima volta nella sua carriera, l’ala ha potuto vedere i suoi sforzi premiati. Intervistato da Malika Andrews su NBA Today, la stella ha spiegato cosa lo ha aiutato a diventare un giocatore migliore:

“Devo dare molto credito all’allenatore Udoka, arrivando quest’anno e sfidandomi a essere il miglior giocatore che potevo essere, come ha fatto con la squadra. Si è preso il tempo di sedersi con me e dirmi che l’anno scorso avrebbe dovuto lasciarmi con l’amaro in bocca per non essere stato selezionato nelle squadre All-NBA. Che non dovevo lasciare dubbi, che non devo solo segnare, ma diventare un giocatore più forte su entrambe le estremità del campo. Mi ha sfidato ogni giorno dall’inizio della stagione e gliene sono davvero grato. Ho visto cosa ha dato a me, ma anche alla squadra, tutti hanno aderito alla sua filosofia di gioco.”

Diventare la superstar principale dei Playoff NBA è tutto ciò che Jayson Tatum aspirava ad essere, come fan di Kobe Bryant. Un fanatismo che aveva turbato alcuni quando il giocatore aveva condiviso sui social un messaggio inviato al suo idolo il giorno prima di Gara 7 tra Boston e Miami.

“Non è stato pensato in anticipo. Penso spesso a lui a volte, durante la stagione, i Playoff. E ricordo che Gara 7 è stata la partita più importante della mia vita. Non riuscivo nemmeno a fare un pisolino, ero così eccitato, ero davvero preparato per giocare. Quindi a quel punto ero lì, a guardare i video di Kobe sul mio iPad. L’ho già fatto prima, quando eravamo sotto 3-2 e siamo dovuti andare a Milwaukee per Gara 6. Ho visto gli highlights di LeBron James, nel 2012, quando ha rimontato Boston 3-2, è stata una delle migliori prestazioni che abbia mai visto in vita mia. Essendo in quella posizione, ho semplicemente guardato i video di giocatori che avevano avuto successo prima di me, ragazzi che ammiro. Ovviamente indosso la fascia al braccio per onorarlo, tutti sanno quanto ha significato per me, come idolo, ma anche quanto è stato importante per il mondo e questo sport.”