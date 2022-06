Brandon Ingram operato al dito della mano destra, pronto per il training camp NBA

Brandon Ingram è stato operato il 7 giugno scorso al dito mignolo della mano destra, già fasciato nel corso della serie di primo turno Playoff NBA 2022 contro i Phoenix Suns.

Come annunciato dai New Orleans Pelicans, la tabella di marcia per il rientro – circa 6-8 settimane – dovrebbe consentire a Brandon Ingram di tornare in forma per il training camp pre-stagione 2022-23. L’ex seconda scelta al Draft NBA 2016 ha chiuso l’annata 22.7 punti, 5.8 rimbalzi e 5.6 assist di media.

Brandon Ingram Update:

Ingram recently underwent successful surgery on his right fifth finger to address a flexion contracture. The surgery was performed on June 7, by Dr. Steven Shin at the Kerlan-Jobe Surgery Center in Los Angeles. Recovery timetable is approximately 6-8 weeks pic.twitter.com/sHoy4rJTNV

