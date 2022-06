Mercato NBA, Shareef O’Neal testato da diverse squadre tra cui i Lakers

La NBA potrebbe presto ritrovare un membro della famiglia di Shaquille O’Neal. La scorsa settimana, Shams Charania (The Athletic) aveva riferito che Shareef O’Neal è stato dichiarato eleggibile per entrare nel Draft NBA 2022 e che le franchigie sono state informate della sua disponibilità direttamente dalla lega. Il giornalista, nelle ultime ore ha precisato inoltre che il figlio dello Shaq ha già disputato diversi allenamenti con squadre NBA attualmente interessate al suo nome.

Mercato NBA, gli allenamenti in programma di Shareef

Jovan Buha (The Athletic), nella giornata di oggi, ha aggiunto che O’Neal (22 anni, 2,08 m) è stato testato dai Milwaukee Bucks lo scorso giovedì 9 giugno e che la prossima squadra a valutare il giocatore saranno i Los Angeles Lakers. Cavaliers, Hawks e Wizards dovrebbero essere le altre franchigie pronte a sottoporre a lente d’ingrandimento il classe 2000. Ad onor del vero, ci sono pochissime possibilità che il lungo possa essere effettivamente scelto al prossimo Draft, ma questa è un’occasione comunque interessante per potersi guadagnare un posto in vista della prossima Summer League.

