NBA, Mike Brown è il nuovo allenatore dei Sacramento Kings

I Sacramento Kings hanno fatto la loro scelta: Mike Brown è il nuovo allenatore. L’attuale assistant coach nello staff di Steve Kerr ai Golden State Warriors assumerà l’incarico al termine della stagione sportiva. Resterà dunque in California, spostandosi di circa 140 km a nord-est. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN l’accordo per un contratto quadriennale è stato raggiunto nella giornata americana di domenica 8 maggio.

Sacramento Kings, quali sono gli obbiettivi NBA di Mike Brown

Otto anni da head coach tra Cleveland e Los Angeles Lakers per Mike Brown, inizialmente indicato tra le possibili opzioni gialloviola per il dopo Vogel. Il record complessivo e la percentuale di vittorie sono di tutto rispetto: 347-216 (.616). Già Allenatore dell’Anno NBA nel 2007, quando guidò dalla panchina i Cavaliers di LeBron James alle prime Finals, Brown ha il compito di riportare Sacramento ai Playoff. La striscia negativa aperta di 16 stagioni perdenti consecutive dev’essere interrotta al più presto. I contesti nei quali Brown ha lavorato anche da assistente (Spurs e Warriors) sono un ottimo biglietto da visita. Si rivelerà l’uomo giusto per la missione affidata?

