Record punti NBA, i migliori marcatori in ogni arena della lega

Ognuna delle 29 arene NBA custodisce tra le sue mura storie e primati. Si parte da luoghi iconici come il Madison Square Garden – The World’s Most Famous Arena– fino ad arrivare a impianti di nuova costruzione come il Fiserv Forum di Milwaukee o il Chase Center di San Francisco. Nel mezzo tante operazioni di rebranding legate ai naming rights, emblematico il caso del fu Staples Center. Se siete interessati al lato business potete approfondire la panoramica su Atlantic, Central e Southeast Division. Resta però una domanda: chi detiene record punti NBA per ogni arena della lega?

James Harden ha stabilito il record in ben tre dei 29 palazzetti NBA, al pari di Kobe Bryant e Kyrie Irving. Il play dei Nets, peraltro, ha firmato il record più recente lasciando il suo nome negli annali dell’Amway Center nel folle marzo 2022 NBA con 60 punti. Alcuni record punti NBA sembrano inavvicinabili, altri sono destinati a venire superati prima di quanto si pensi (chiedere a Kevin Durant).

I top scorer NBA arena per arena: dati aggiornati

Scorriamo assieme i migliori marcatori nelle 29 arene NBA. Dati aggiornati al 10 giugno 2022.