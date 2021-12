NBA, Kevin Durant dopo i 51 punti a Detroit: “Qualcuno mi supererà a breve”

Primo cinquantello in maglia Nets, il settimo in carriera. Kevin Durant ha chiuso la trasferta di Detroit a soli tre punti dal career-high personale ma nel dopo gara sembra commentare la proverbiale ‘giornata in ufficio’. L’assenza di James Harden aveva in qualche modo anticipato i fuochi d’artificio? Quel che è certo è che KD non si è risparmiato affatto.

Kevin Durant commenta i 51 punti contro Orlando

Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Kevin Durant ai microfoni di YES Network:

“Sapevamo che superare la loro prima pressione sarebbe stato complicato ma eravamo anche consapevoli del fatto che una volta passata la metà campo ed entrati nei nostri giochi offensivi, l’intensità sarebbe calata. Trovata la chiave di lettura, abbiamo continuato su quella linea.”

Uno scambio di battute sul record di punti alla Little Ceasar Arena di Detroit –sottratto al compagno Blake Griffin — strappa un sorriso a KD:

“Quanti ne ha fatti qui? 50? Bello togliere questo record a Blake, non lo sapevo. L’impianto è relativamente nuovo, suppongo qualcuno mi supererà a breve.”

