Mercato NBA, Bradley Beal: “Andrò dove sentirò di poter vincere”

Bradley Beal entrerà nella prossima free agency con un obiettivo in testa: firmare per una squadra in grado di lottare per il titolo NBA. Beal ha ammesso che c’è un certo tipo di ansia per la decisione che dovrà prendere, considerando anche il volere della propria famiglia:

“Ovviamente, tengo molto alla mia famiglia. Cosa vogliono fare? Dove vogliono vivere? Dove si possono trovare a loro agio? E, ovviamente, farò la giusta valutazione anche sulla squadra che vuole prendermi. È surreale per molti versi essere nella posizione in cui mi trovo, ma sono fortunato ad essere qui. E voglio affrontare il futuro, scegliendo ciò che sarà meglio per me. C’è un po’ di ansia perché devo prendere una decisione e il tempo scorre. Siamo a giugno adesso. Ma è divertente essere in questa posizione.”

Mercato NBA, Beal si allontana da Washington?

La guardia ha detto che la sua decisione di firmare nuovamente con i Washington Wizards o lasciare l’unica franchigia con cui ha giocato nella lega, si ridurrà semplicemente alle chances di vittoria del titolo:

“So su cosa si baserà la mia decisione e sarà la possibilità di vincere. Questa sarà la base da cui verrà la mia decisione. Se sento di poter vincere a Washington, allora firmerò. Voglio, però, che le persone rispettino ogni mia decisione.”

