Shareef O’Neal, il figlio di Shaq, cercherà di entrare in NBA al prossimo Draft: dopo una serie di errori burocratici che lo avevano escluso, il giovane giocatore della LSU può essere scelto dalle squadre della lega. Nei prossimi giorni parteciperà a diversi workout con le varie franchigie, un ulteriore biglietto da visita dopo gli otto punti e sei rimbalzi di media nelle due partite di maggio della G League Elite Camp.

LSU junior Shareef O'Neal – son of Hall of Famer Shaquille O'Neal – is now eligible to be selected in the 2022 NBA draft, the league informed teams. A prior list of withdrawals mistakenly included O'Neal. The 6-foot-10 prospect stays in Draft and has upcoming team workouts.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 6, 2022