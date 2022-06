LeBron James vuole diventare proprietario di una squadra NBA a Las Vegas

Nonostante un’annata ai Los Angeles Lakers tutt’altro che fortunata, LeBron James sembra aver già pensato ai suoi prossimi anni in NBA, non solo da giocatore. Da una recente clip da The Shop, show del canale Uninterrupted, si possono infatti ben capire le intenzioni del Re riguardo i suoi futuri giorni da imprenditore.

"I want a team in Vegas." 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 9, 2022