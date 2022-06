NBA Finals, Draymond Green incassa il colpo dopo Gara 1: “Dominato per 42 minuti”

Non è facile trovare parole per descrivere un crollo verticale come quello subito dagli Warriors dall’inizio del 4° quarto di Gara 1 alle NBA Finals. Draymond Green prova a nascondere la delusione dietro una sicurezza che suona quasi arrogante, come nel suo stile.

Celtics inarrestabili nel quarto periodo, Golden State si arrende in Gara 1

Ecco un passaggio delle dichiarazioni di Green in conferenza stampa. Il fatto che Boston fosse reduce da una Gara 7 non rappresenta secondo lui una chiave di lettura del parziale che ha deciso il match.

“Gli avversari sono rimasti tutto sommato vicini e hanno segnato canestri nel finale. Non credo sia stata una questione di ritmo, abbiamo praticamente dominato per 41, 42 minuti. Saremo a posto per la prossima partita e troveremo il modo di togliere loro quelle triple. Loro mettono pressione al ferro, dovremo ruotare in aiuto. [I Celtics] hanno mandato a bersaglio 21 triple e 15 di queste arrivano in combinato da Al Horford, Marcus Smart e Derrick White [allarga le braccia ndr.]. Sono buoni tiratori ma ne hanno segnate quante? 8+7+8, 15-23. Ho fatto i conti giusti? Sì, visto. Sistemeremo tutto.”

Gara 2 è in programma sempre al Chase Center nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 giugno.

