Gara 1 delle NBA Finals è stata un mix incredibile di emozioni, con i Boston Celtics che trovano la rimonta impossibile nel quarto quarto: guidati da Jaylen Brown (24 punti), Al Horford e i suoi 26 punti con il 75% sia dal campo che da tre e Jayson Tatum, sottotono in termini realizzativi rispetto ai suoi colleghi ma grande leader e motivatore.

La rimonta dei Celtics è arrivata nell’ultimo quarto, con Boston che ha chiuso con un parziale di 40-16. La svolta è arrivata prima dell’inizio dell’ultimo periodo, come racconta Jayson Tatum nel post partita:

"We know what it takes to overcome a deficit like that… it wasn't time to hang your head or be down, it's time to figure it out"

Jayson Tatum on the message to Celtics at start the 4th quarter pic.twitter.com/68mhvPqes1

