NBA, Jeremy Lin mette a confronto Celtics e Warriors: anticipo di Finals?

Il sorprendente passaggio di Brad Stevens dietro la scrivania dei Celtics è diventato in breve tempo argomento di discussione: alle critiche dei primi mesi si sono sostituiti ora però i complimenti. L’ultimo di una lunga serie è arrivato da Jeremy Lin che, dopo la qualificazione di Boston alle Finali della Eastern Conference, ha proposto un paragone con un altro turning point che ha dato avvio al ciclo vincente Warriors.

Jeremy Lin promuove il cambio di passo Celtics

Il tweet postato dall’ex giocatore sul suo profilo ufficiale.

”Così come Mark Jackson ha meritato credito per aver posto le basi degli Warriors di [Steve] Kerr, Brad Stevens merita elogi per cos’ha lasciato nelle mani dei Celtics di Udoka. Ovviamente, non c’è ombra di dubbio che Udoka e Kerr siano allenatori davvero straordinari.”

Jeremy Lin disputò 29 partite con la maglia di Golden State nella stagione 2010-2011. La sua carriera NBA, per quanto breve, doveva ancora entrare in rampa di lancio e sulla panchina dei californiani ancora non sedeva Mark Jackson. Il passaggio di consegne sulla Baia, con Steve Kerr guida tecnica a partire dal 2014-2015, è però celeberrimo. Si tratta in fondo di un punto nodale della storia recente NBA rimasto impresso nella mente di avversari e addetti ai lavori.

