NBA, Budenholzer consola Bucks: “Difficile ripetersi, stupito da Giannis”

Con l’eliminazione in Gara 7 dei Milwaukee Bucks è ufficiale: quest’anno avremo una nuova squadra campione NBA. Il repeat mancato lascia un po’ di amaro in bocca riconoscere la sconfitta è doveroso.

Ecco le dichiarazioni di coach Budenholzer al termine della partita:

“Prima delle domande vorrei prendermi un momento per dar merito ai giocatori di Boston, al coaching staff e a coach Udoka [per] il lavoro straordinario [fatto]. C’è enorme rispetto e auguro loro il meglio. Sono stati la squadra migliore in una serie di sette partite. […] Ogni squadra deve far fronte a qualcosa, nessuno si dispiacerà per noi. Bisogna avere buoni giocatori, un po’ di fortuna e salute per vincere e andare avanti nei Playoff, tutti e tre assieme. L’ho sentito [dire] un milione di volte e imparato [sulla mia pelle] altrettante volte. Non siamo stati in salute come avremmo voluto ma non interessa a nessuno.”