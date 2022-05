NBA, Grant Williams jolly Celtics da tre: battuto record di Stephen Curry in Gara 7

Grant Williams non aveva mai preso più di nove triple in una singola partita e arrivava alla sfida decisiva Playoff contro i Bucks con due soli centri nei precedenti 14 tentativi. Sul foglio bianco di Gara 7 il giocatore dei Celtics ha lasciato la sua firma: 18 tiri da tre con sette canestri. Come lui, solo Steph Curry e Marcus Morris.

Grant Williams il Jolly dei Celtics in Gara 7

La strategia “spavalda” era stata suggerita dal coach. Ecco cos’ha dichiarato in merito Ime Udoka:

“Gli ho detto di lasciar volare la palla in aria. ‘Ti mancheranno di rispetto più stanotte di quanto non abbiano fatto prima nella serie’. Quello era il piano. Dopo averlo visto esitante gli ho detto in sostanza: ‘Tira, cos’altro sai fare? [espressione e tono divertiti ndr.] Smettila di penetrare e prendi i tiri che ti stanno lasciando. So che ha battuto il record di Steph Curry per tentativi da tre in una Gara 7, due tiratori da Charlotte.”

Il giocatore non ha nascosto la soddisfazione in conferenza stampa:

“L’entusiasmo fa venir fuori il meglio di te. Il primo tiro l’ho preso con calma, quelli subito dopo sono stati un po’ affrettati. Una volta in ritmo mi sono preso il mio tempo. Gli avversari hanno cercato aggiustamenti, io ho lavorato sul mio tiro a sufficienza per segnare quelle triple. Se ne prendo 18 e segno con il 40…”

