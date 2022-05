NBA, Draft Lottery 2022: i rappresentanti delle squadre

La Draft Lottery NBA 2022 è di fatto il primo appuntamento ufficiale in preparazione alla prossima stagione. Come da tradizione per accompagnare tale passaggio formale le franchigie coinvolte scelgono rappresentanti da inviare in presenza all’evento.

NBA, Draft Lottery 2022: chi sono rappresentanti delle squadre

Seguendo le probabilità di prima scelta andiamo a scoprire, squadra per squadra, i nomi confermati dalla NBA in queste ore. La Lottery si terrà nella notte italiana tra martedì e mercoledì, alle 3:00.

SQUADRA RAPPRESENTANTE DRAFT LOTTERY, RUOLO Houston Rockets Rafael Stone, GM Orlando Magic Jeff Weltman, President of Basketball Operations Detroit Pistons Richard ‘Rip’ Hamilton, ex giocatore Oklahoma City Thunder Nick Collison, ex giocatore Indiana Pacers Kelly Krauskopf, Assistant GM Portland Trail Blazers Damian Lillard, giocatore Sacramento Kings Domantas Sabonis, giocatore New Orleans Pelicans Swin Cash-Canal, VP Basketball Operations San Antonio Spurs David Robinson, ex giocatore Washington Wizards Wes Unseld Jr., allenatore New York Knicks William Wesley, Executive VP, Senior Basketball Advisor Charlotte Hornets PJ Washington Jr., giocatore Cleveland Cavaliers Anderson Varejao, Team Ambassador

