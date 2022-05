NBA, Luka Doncic commenta vittoria Mavericks Gara 7: “Non potete togliermi sorriso”

Dallas torna in alto e lo fa sotto gli occhi di Dirk Nowitzki. Dopo aver vinto la prima serie ai Playoff NBA dal 2011, Doncic e compagni hanno fatto un ulteriore step eliminando i Phoenix Suns campioni in carica della Western Conference.

Le dichiarazioni a caldo del #77 di Dallas:

“ [Dirk Nowitzki] Era semplicemente felice. Vederlo seduto a bordo campo dà molta fiducia a tutto il gruppo. Dirk è Dirk, le ha passate tutte, è stato campione, gli siamo grati. Non potete togliermi il sorriso adesso, sono davvero raggiante. Ci abbiamo creduto meritandoci la vittoria, abbiamo giocato una grande Gara 7. Quando mi diverto dico sempre che gioco la mia miglior pallacanestro. Oggi tutta la squadra è stata incredibile, in trasferta. Questa squadra è speciale. So che ci consideravano gli underdog della serie, tutti davano vincenti i Suns. Per me è una motivazione, come il trash talking. […]