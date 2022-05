Risultati NBA, Dallas e Boston vincono in Gara 7! Phoenix e Milwaukee a casa

I Boston Celtics sono nelle Finali di Conference dopo aver dominato i Bucks in Gara 7 con il punteggio di 109-81. Super prestazione da parte di Grant Williams che ha piazzato 7 tiri da 3 punti (in 18 tentativi. Non aveva mai tentato più di 9 tiri dalla lunga distanza), eguagliando il record di Marcus Morris e Stephen Curry in una Gara 7. Il giocatore ha chiuso con 27 punti e 6 rimbalzi. Poi Jayson Tatum (23 punti, 6 rimbalzi, 8 assist e 7 palloni persi) e Jaylen Brown (19 punti e 8 rimbalzi) hanno fatto il loro lavoro, proprio come Payton Pritchard (14 punti) dalla panchina. Boston ha costruito il suo successo su una difesa molto solida. Giannis Antetokounmpo, partito forte, non è riuscito a fare meglio con 25 punti, 20 rimbalzi, 9 assist, 2 palle rubate e 5 palloni persi. Allo stesso modo per Jrue Holiday che ha firmato 21 punti e 8 assist mentre Brook Lopez (15 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate), è l’unico ad aver sostenuto il duo.

I Dallas Mavericks hanno vinto e convinto contro i Suns in una Gara 7 a senso unico, terminata con il punteggio di 123-90. Luka Doncic ha risposto presente a questo grande incontro chiudendo con 35 punti, 10 rimbalzi e 4 assist in 30 minuti di gioco. Al suo fianco Spencer Dinwiddie ha aggiunto altri 30 punti dalla panchina e Jalen Brunson 24 punti. Dall’altra parte, solo 12 i punti di Cam Johnson. È la prima volta dal 2011 che Dallas raggiunge la fase delle Conference Finals. La squadra, quarta ad Ovest alla fine della stagione regolare, giocherà contro gli Warriors per un posto nelle finali NBA. Questa è la seconda volta nella storia che una squadra con almeno 64 W nella regular season non raggiunge almeno le finali di conference. L’altra squadra? Dallas nel 2007.

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 109-81 (BOS vince la serie 4-3)

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 90-123 (DAL vince la serie 4-3)