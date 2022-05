NBA, Jason Kidd guida Dallas: “Doncic ama queste partite”

Imbattuti in casa nella serie, indiscussi n. 1 della stagione, si pensava che i Suns avrebbero fatto di tutto per vincere una delicatissima Gara 7. Invece – dopo essere stati in vantaggio per 2-0 contro Dallas – la squadra è caduta nel peggiore dei modi al Footprint Center di Phoenix. Dallas si qualifica, quindi, per la prima volta dal 2011 per le Finali della Western Conference. Queste le parole di Jason Kidd a riguardo:

Uscito al 1° turno dai Clippers nel 2020 e nel 2021, Dallas fa un passo avanti non indifferente. Kidd ha elogiato gli sforzi difensivi della sua squadra e, naturalmente, la prestazione di Luka Doncic (35 punti, 10 rimbalzi, 4 assist), insieme a quella di Spencer Dinwiddie (30 punti):

“Abbiamo solamente eseguito il nostro piano di gioco. Non è stata la prima Gara 7 per i nostri ragazzi, ne avevano già giocate altre in trasferta a Los Angeles. Abbiamo giocato ad alto livello in attacco e in difesa… Ad inizio partita si vedeva che la pressione era su di loro, perché sbagliavano i tiri che di solito fanno. Ma i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per 48 minuti. Spencer dalla panchina ne ha messi 30. È stato il nostro X Factor.”

“[…] Luka? Ama queste partite. Più grande è la posta in palio, meglio è. Ha mostrato la via alla squadra, ha coinvolto tutti e ha fatto tutto quello che doveva fare. Il bello di questa squadra è che non c’è ego in relazione a chi difende contro chi. Tutti i miei ragazzi scendono in campo e fanno solo il loro lavoro. Quando abbiamo deciso di mettere Reggie su Book, Do ha accettato senza batter ciglio.”