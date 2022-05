NBA, Chris Paul commenta l’eliminazione di Phoenix: “Torneremo. Ritiro? Non ci penso”

Per la seconda stagione consecutiva i Phoenix Suns hanno visto la loro stagione terminare bruscamente quando erano in vantaggio per 2-0 in una serie di Playoff. Difficile da accettare, soprattutto dopo una stagiona regolare dominata in lungo e in largo. Invece, Dallas ha giocato un brutto scherzo in una Gara 7 obiettivamente a senso unico. Chris Paul, a 37 anni, ha commentato l’eliminazione, chiarendo subito che il ritiro non è una ipotesi presa in considerazione:

“Quando giochi da molto tempo e non vinci mai, ogni volta che perdi diranno che era la tua migliore occasione. Ma penso che tornerò, anzi torneremo la prossima stagione con lo stesso obiettivo in testa. Posso dirvi che non mi ritirerò domani, grazie a Dio. Spero di rimanere in buona salute. Ma continuerò a giocare”.

Dopo un inizio di serie Playoff impressionante contro Dallas, CP3 è scomparso dopo Gara 2. Il play è passato da una media di 23.5 punti e solo 2 palloni persi nelle prime 2 partite, a 9.4 punti e 3.6 palloni persi nei match successivi. Anche ieri notte Paul non è stato all’altezza della situazione: troppo discreto, con 10 punti e 4 assist. All’intervallo i Suns erano già in svantaggio di 30 punti, il più grande divario nella storia del primo tempo di una Gara 7.

“Penso che non ne avessimo abbastanza. So che Monty ha detto che è stata colpa sua, ma penso che sia stata mia, come regista e leader della squadra. Non ho iniziato con il giusto effort la partita, così come al tiro.”

Phoenix è stata maltrattata da Luka Doncic che all’intervallo aveva 27 punti, ossia quanto tutta la squadra di Chris Paul.

