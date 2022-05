Mercato NBA, gli Charlotte Hornets spingono per Mike D’Antoni

Gli Charlotte Hornets stanno ancora cercando un allenatore che possa sostituire James Borrego. Nelle ultime settimane sono trapelati ben 7 nomi di candidati: Frank Vogel , Mike D’Antoni, Kenny Atkinson, Darvin Ham, Sean Sweeney, Charles Lee e David Vanterpool.

Se dobbiamo credere a Marc Stein, ci sarebbe ovviamente un favorito che si distinguerebbe per ottenere il lavoro… e sarebbe Mike D’Antoni. Quest’ultimo – assistant coach di Steve Nash ai Brooklyn Nets nel 2020-21 – in questa stagione ha ricoperto il ruolo di consigliere dei New Orleans Pelicans. Gli Hornets vorrebbero un allenatore di grande esperienza, che riesca a guidare al meglio lo sviluppo di LaMelo Ball e che possa creare un intero sistema offensivo efficace.

Nelle prossime settimane, la lista di nomi dovrebbe restringersi sensibilmente. Mike potrebbe tornare quindi alla guida di una panchina NBA dopo l’ultima esperienza agli Houston Rockets nel 2019-2020.

