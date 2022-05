NBA, Khris Middleton fuori per Gara 7 contro Boston?

Niente da fare per Khris Middleton. Il giocatore dei Milwaukee Bucks, infatti, non sembra ancora essere in buone condizioni per provare a scendere in campo per Gara 7 contro i Boston Celtics. Pochi giorni fa, Wojnarowski aveva riferito che la partecipazione di Middleton all’ultimo atto della serie non era del tutto da escludere. Milwaukee, però, non ha ancora cambiato lo status del proprio giocare e – a questo punto – una sua presenza in campo sembra essere molto complicata.

Sappiamo che è sempre possibile cambiare il suo stato all’ultimo momento, ma Brian Windhorst di ESPN ha riferito ieri sera che c’era pessimismo da parte dei Bucks sulla sua partecipazione. È chiaro che il passaggio del turno alle Finali di Conference, regalerebbe allo stesso giocatore qualche giorno in più per recuperare completamente. In questo caso, un suo rientro sarebbe praticabile già da Gara 1 del prossimo round.

