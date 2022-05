NBA, Morey conferma Doc Rivers sulla panchina di Philadelphia

Si è ufficialmente conclusa la stagione dei Philadelphia 76ers con l’eliminazione ai Playoff NBA 2022 per mano dei Miami Heat. Altra uscita sanguinosa per Joel Embiid e coach Doc Rivers. Quest’ultimo è stato messo nuovamente sul banco degli imputati per non essere riuscito a raggiungere l’obiettivo minimo delle Finali di Conference. Nella conferenza stampa di chiusura, però, Daryl Morey ha voluto confermare la centralità di Rivers nel progetto di squadra:

“Penso semplicemente che sia un grande allenatore e amo lavorarci insieme, sento che sto imparando da lui. Penso che io e Elton Brand abbiamo costruito una grande squadra, vedremo dove potremo arrivare, ma sono fiducioso che arriveremo ad avere ottime possibilità di giocarci il titolo NBA. Avevamo grosse aspettative, e anche i nostri tifosi le avevano. Quindi è dura essere fuori, c’è grande delusione. Ma siamo entusiasti di quello che potremmo costruire da qui in avanti”

Mercato NBA, Morey parla del contratto di James Harden

Morey ha poi affrontato il tema relativamente a James Harden:

“È un talento incredibile così come Embiid e Tobias Harris. Sono eccitato all’idea che Doc Rivers e il suo staff avranno tutta l’estate per lavorare con il roster al completo e trovare le soluzioni migliori. Averli tutti solo a febbraio quest’anno ha reso difficile capire come farli coesistere insieme al meglio. Sappiamo che James ha grandi qualità e dobbiamo trovare il modo di farlo rendere al meglio.”

Quindi, sul contratto di Harden:

“Il piano è di averlo ancora con noi, era questo il progetto già al momento della trade. Ovviamente dobbiamo lavorare con i suoi rappresentanti per trovare la soluzione migliore”.

