NBA, Draft Lottery 2022: percentuali di probabilità prima scelta

Nella notte italiana tra martedì 17 e mercoledì 18 maggio, alle 3:00 si terrà il consueto sorteggio delle scelte della Lottery in vista del Draft NBA 2022. Ripassiamo assieme tutte le probabilità di scelta per le 14 squadre che non hanno preso parte ai Playoff in corso di svolgimento.

Di seguito un rapido riassunto con i record che hanno determinato la classifica stagionale.

Record regular season NBA: 20-62

Percentuale di ottenere la 1^ scelta: 14%

Percentuale di scelta in Top 4: 52.1%

Record regular season NBA: 22-60

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 14%

Probabilità di scelta in Top 4: 52.1%

Record regular season NBA: 23-59

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 14%

Probabilità di scelta in top 4: 52.1%

Record regular season NBA: 24-58

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 12.5%

Probabilità di ottenere una scelta in Top 4: 48.1%

Record regular season NBA: 25-57

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 10.5%

Probabilità di ottenere una scelta in Top 42.1%

Record regular season NBA: 27-55

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 9%

Probabilità di ottenere una scelta in Top 4: 37.2%

Record regular season NBA: 30-52

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 7.5%

Probabilità di scelta in Top 4: 32.0%

Record regular season NBA (Lakers) 33-49

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 6%

Probabilità di scelta in Top 4: 26.3%

Record regular season NBA: 34-48

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 4.5%

Probabilità di scelta in Top 4: 20.3%

Record regular season NBA: 35-47

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 3%

Probabilità di scelta in Top 4: 13.9%

Record regular season NBA: 37-45

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 2%

Probabilità di scelta in Top3: 9.4%

Record regular season NBA (Clippers) 42-40

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 1.5%

Probabilità di scelta in Top 4: 7.1%

Record regular season NBA: 43–39

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 1%

Probabilità di scelta in Top 4: 4.8%

Record regular season NBA: 44-38

Probabilità di ottenere la 1^ scelta: 0.5%

Probabilità di scelta in Top 4: 2.4%